Под Водяным на противотанковой мине подорвались двое украинских воинов. Один из них – Сергей Похович – погиб на месте. Другой – находится в больнице, его состояние крайне тяжелое.

О травмах и самочувствии украинского военного написал на своей фейсбук-странице Сергей Рыженко – главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова.

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Что Рыженко рассказал о раненом бойце:

Это – старший солдат ВСУ.

Ему 37 лет, он родом из Николаева.

Его зовут Александр.

Господи, дай ему сил! Противотанковая мина разнесла автомобиль на куски. Один воин погиб на месте. Александра с тяжелыми травмами бортом доставили в больницу Мечникова. Он на аппарате ИВЛ,

– заметил Рыженко.

Какие травмы у бойца:

Состояние воина крайне тяжелое.

У него открытая черепно-мозговая травма;

Множественные осколочные ранения;

Поврежден правый глаз;

Осколочные ранения головы, лица, шеи, грудной клетки, конечностей, передней брюшной стенки;

Переломы пальцев рук и ног;

Термические ожоги головы, лица, правой руки.

Прямо из реанимационного зала подан в операционную. Стабилизирован. Офтальмологам удалось спасти правый глаз. Впереди долгое лечение в Мечникова. Верим, что выживет,

– добавил врач.