Мина разорвала авто на куски: что известно о состоянии раненого под Водяным бойца
Под Водяным на противотанковой мине подорвались двое украинских воинов. Один из них – Сергей Похович – погиб на месте. Другой – находится в больнице, его состояние крайне тяжелое.
О травмах и самочувствии украинского военного написал на своей фейсбук-странице Сергей Рыженко – главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова.
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Что Рыженко рассказал о раненом бойце:
- Это – старший солдат ВСУ.
- Ему 37 лет, он родом из Николаева.
- Его зовут Александр.
Господи, дай ему сил! Противотанковая мина разнесла автомобиль на куски. Один воин погиб на месте. Александра с тяжелыми травмами бортом доставили в больницу Мечникова. Он на аппарате ИВЛ,
– заметил Рыженко.
Какие травмы у бойца:
- Состояние воина крайне тяжелое.
- У него открытая черепно-мозговая травма;
- Множественные осколочные ранения;
- Поврежден правый глаз;
- Осколочные ранения головы, лица, шеи, грудной клетки, конечностей, передней брюшной стенки;
- Переломы пальцев рук и ног;
- Термические ожоги головы, лица, правой руки.
Прямо из реанимационного зала подан в операционную. Стабилизирован. Офтальмологам удалось спасти правый глаз. Впереди долгое лечение в Мечникова. Верим, что выживет,
– добавил врач.
Как украинские военные подорвались на мине:
- Трагедия произошла в районе населенного пункта Водяное Ясиноватского района Донецкой области 13 августа.
- Военные отклонились от маршрута своего следования и, вероятно, наткнулись на мину.
- От полученных травм старший сержант Сергей Похович погиб на месте.
- Его напарник сейчас в больнице, за его жизнь борются медики.