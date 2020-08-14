Під Водяним на протитанковій міні 13 серпня підірвалися двоє українських воїнів. Один із них – Сергій Похович – загинув на місці. Інший – перебуває у лікарні, його стан вкрай важкий.

Про травми та самопочуття українського військового написав на своїй фейсбук-сторінці Сергій Риженко – головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова.

Актуально Залишились син і донька: що відомо про загиблого на Донбасі Сергія Поховича

Що Риженко розповів про пораненого бійця:

Це – старший солдат ЗСУ.

Йому 37 років, він родом із Миколаєва.

Його звуть Олександр.

Господи, дай йому сил! Протитанкова міна рознесла автомобіль на шматки. Один воїн загинув на місці. Олександра з важкими травмами бортом доправили в лікарню Мечникова. Він на апараті ШВЛ,

– зауважив Риженко.

Які травми у бійця:

Стан воїна вкрай важкий.

Він має відкриту черепно-мозкову травму;

Множинні осколкові поранення;

Пошкоджене праве око;

Осколкові поранення голови, обличчя, шиї, грудної клітки, кінцівок, передньої черевної стінки;

Переломи пальців рук і ніг;

Термічні опіки голови, обличчя, правої руки.

Прямо з реанімаційного залу поданий в операційну. Стабілізовано. Офтальмологам вдалося врятувати праве око. Попереду довге лікування в Мечникова. Віримо, що виживе,

– додав лікар.