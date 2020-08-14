Міна розірвала авто на шматки: що відомо про стан пораненого під Водяним бійця
Під Водяним на протитанковій міні 13 серпня підірвалися двоє українських воїнів. Один із них – Сергій Похович – загинув на місці. Інший – перебуває у лікарні, його стан вкрай важкий.
Про травми та самопочуття українського військового написав на своїй фейсбук-сторінці Сергій Риженко – головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова.
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Що Риженко розповів про пораненого бійця:
- Це – старший солдат ЗСУ.
- Йому 37 років, він родом із Миколаєва.
- Його звуть Олександр.
Господи, дай йому сил! Протитанкова міна рознесла автомобіль на шматки. Один воїн загинув на місці. Олександра з важкими травмами бортом доправили в лікарню Мечникова. Він на апараті ШВЛ,
– зауважив Риженко.
Які травми у бійця:
- Стан воїна вкрай важкий.
- Він має відкриту черепно-мозкову травму;
- Множинні осколкові поранення;
- Пошкоджене праве око;
- Осколкові поранення голови, обличчя, шиї, грудної клітки, кінцівок, передньої черевної стінки;
- Переломи пальців рук і ніг;
- Термічні опіки голови, обличчя, правої руки.
Прямо з реанімаційного залу поданий в операційну. Стабілізовано. Офтальмологам вдалося врятувати праве око. Попереду довге лікування в Мечникова. Віримо, що виживе,
– додав лікар.
Як українські військові підірвалися на міні:
- Трагедія сталася у районі населеного пункту Водяне Ясинуватського району Донецької області 13 серпня.
- Військові відхилися від маршруту свого прямування і, ймовірно, натрапили на міну.
- Від отриманих травм старший сержант Сергій Похович загинув на місці.
- Його напарник зараз у лікарні, за його життя борються медики.