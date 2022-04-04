Минагрополитики назвал самые большие вызовы, которые на фоне войны стоят перед фермерами

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский подтвердил, что из-за обстрелов россиян тяжелая ситуация обычно с горючим. Однако фермеры имеют свои секреты и приспособились к условиям.

Николай Сольский отметил, что есть варианты хранения, транспортировки и обеспечения других важных вещей для того, чтобы посевная проходила.

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Он добавил, что посевная только начинается и объем топлива будет только увеличиваться. Однако в рыночной экономике и с таким нашим инициативным и сознательным народом, как у нас, фермеры находят решение.

"Самый большой вызов очевидно – это логистика вывоза зерна из страны. Существенное ограничение экспортных логистических возможностей напрямую влияет сколько фермеры и аграрии могут продать зерна. Соответственно сколько получат денег для зарплат, посевной, выплаты арендаторам", – пояснил Николай Сольский.

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