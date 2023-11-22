Как отметили журналистам в министерстве, будут повторно обсуждаться этот вопрос в 2025 году. Союз молочных предприятий Украины одобрил такое решение.

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Обсуждение регуляций перенесено на 2025 год: что об этом известно

В Минагрополитики прислушались к требованиям производителей молочных продуктов о внедрении регламентов ЕС №1308/2013 и №445/2007. Согласно просьбе, их обсуждение перенесли на 2025 год.

"Учитывая позицию ассоциаций украинских производителей пищевых продуктов, мы пришли к согласию продолжить обсуждение данного вопроса в 2025 году по инициативе и готовности отрасли", – говорится в ответе министерства на запрос "Телеграфа".

К слову, Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) одобряет такое решение. Организация выступила инициатором доработки этих регуляций.

Мы приветствуем взвешенную позицию Министерства аграрной политики в сфере адаптации требований ЕС к нашему рынку. Это дает нам время сформировать общую позицию с Европейской молочной ассоциацией для дальнейшей интеграции молочного сектора Украины в рынок ЕС,

– прокомментировал исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур.

Напомним, ранее СМПУ требовала от Министерства аграрной политики перенести введение определенных требований ЕС относительно жиросодержащих продуктов. В марте следующего года СМПУ планирует присоединиться к Европейской молочной ассоциации (EDA), чтобы совместно отстаивать интересы молочного бизнеса на рынках ЕС.