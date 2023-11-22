Як зазначили журналістам у міністерстві, повторно обговорюватимуть це питання у 2025 році. Спілка молочних підприємств України схвалила таке рішення.

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Обговорення регуляцій перенесли на 2025 рік: що про це відомо

У Мінагрополітики дослухалися до вимог виробників молочних продуктів про впровадження регламентів ЄС №1308/2013 та №445/2007. Тож, згідно з проханням, їх обговорення перенесли на 2025 рік.

"Враховуючи позицію асоціацій українських виробників харчових продуктів ми дійшли згоди продовжити обговорення даного питання у 2025 році за ініціативи та готовності галузі", – мовиться у відповіді міністерства на запит "Телеграфа".

До слова, Спілка молочних підприємств України (СМПУ) схвалює таке рішення. Організація виступила ініціатором допрацювання цих регуляцій.

Ми вітаємо зважену позицію Міністерства аграрної політики у сфері адаптації вимог ЄС до нашого ринку. Це дає нам час сформувати спільну позицію з Європейською молочною асоціацією для подальшої інтеграції молочного сектору України до ринку ЄС,

– прокоментував виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур.

Зауважимо, раніше СМПУ вимагала від Міністерства аграрної політики перенести запровадження певних вимог ЄС щодо жировмісних продуктів. У березні наступного року СМПУ планує приєднатися до Європейської молочної асоціації (EDA), щоб спільно відстоювати інтересів молочного бізнесу на ринках ЄС.