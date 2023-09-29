Про це розповів виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Арсен Дидур. За його словами, організація виступає за безперешкодну вільну торгівлю і конкуренцію з поляками.

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“Сподіваюся, це стане сигналом для урядів і бізнесів усіх країн ЄС, що молочний бізнес зацікавлений не в протистояннях та конфронтації, і точно не в нагнітанні політичної ситуації між країнами", – сказав директор СМПУ.

За словами Арсена Дидура, представники Міністерства аграрної політики Польщі і єврокомісар ЄС Януш Войцеховський також поділяють цю позицію. Зокрема, польська сторона виступає за:

вільну торгівлю між Україною та Польщею у молочному секторі;

конкуренцію;

та за те, щоб кожен виробник у рівних умовах доводив споживачу, що варто купувати саме його продукцію.

Позиція українських виробників молочної продукції

Підтверджують бажання партнерства та вільної торгівлі між Польщею і Україною виробники молочної продукції.

Поляки з нами абсолютно солідарні в тому, що молочна продукція повинна вільно рухатись з ЄС в Україну, з України в ЄС,

– сказав Андрій Табалов, генеральний директор ТОВ "Молочна компанія "Волошкове поле".

Водночас голова наглядової ради Ічнянського молочно-консервного комбінату Валентин Запорощук вважає, що українська та польська молочні галузі розуміють одна одну і готові йти разом.

Польські молочні асоціації дуже активно просувають продукцію на нові ринки, а польські переробники займають позиції лідерів в Європі. Тому нам потрібно брати поляків в партнери, в друзі. І разом з ними розвивати нашу галузь. Вони в цьому теж зацікавлені,

– зазначив він.

Зазначимо, 20 – 21 вересня у польському Білостоці відбувся Міжнародний форум молочних кооперативів. Під час заходу СМПУ та польські молочні асоціації закликали уряди України та Польщі до конструктивного діалогу задля блага обох країн.