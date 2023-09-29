Об этом рассказал исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Арсен Дидур. По его словам, организация выступает за беспрепятственную свободную торговлю и конкуренцию с поляками.

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"Надеюсь, это станет сигналом для правительств и бизнесов всех стран ЕС, что молочный бизнес заинтересован не в противостояниях и конфронтации и точно не в нагнетании политической ситуации между странами", – сказал директор СМПУ.

По словам Арсена Дидура, представители Министерства аграрной политики Польши и еврокомиссар ЕС Януш Войцеховский также разделяют эту позицию. В частности, польская сторона выступает за:

свободную торговлю между Украиной и Польшей в молочном секторе;

конкуренцию;

и за то, чтобы каждый производитель в равных условиях доказывал потребителю, что следует покупать именно его продукцию.

Позиция украинских производителей молочной продукции

Подтверждают желание партнёрства и свободной торговли между Польшей и Украиной производители молочной продукции.

Поляки с нами абсолютно солидарны в том, что молочная продукция должна свободно двигаться из ЕС в Украину, из Украины в ЕС,

– сказал Андрей Табалов, генеральный директор ООО "Молочная компания "Волошкове поле".

В то же время председатель наблюдательного совета Ичнянского молочно-консервного комбината Валентин Запорощук считает, что украинская и польская молочные отрасли понимают друг друга и готовы идти вместе.

Польские молочные ассоциации активно продвигают продукцию на новые рынки, а польские переработчики занимают позиции лидеров в Европе. Потому нам нужно брать поляков в партнеры, в друзья. И вместе с ними развивать нашу отрасль. Они в этом тоже заинтересованы,

– отметил он.

Отметим, 20 – 21 сентября в польском Белостоке состоялся Международный форум молочных кооперативов. Во время мероприятия СМПУ и польские молочные ассоциации призвали правительства Украины и Польши к конструктивному диалогу ради блага обеих стран.