Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона. По ее словам, даже сами российские войска до последнего не знали, будут ли они двигаться куда-то, поскольку у страны-агрессора есть несколько сценариев войны.

Обратите внимание Россиянам приказали выйти на админграницу Донетчины до конца года, – Маляр

Почему трудно предупреждать украинцев о планах врага

Как рассказала Маляр, враг принимает решение в последний момент. Украина принимала все необходимые меры для того, чтобы не произошло полномасштабное вторжение.

Поэтому однозначно говорить, что мы ничего не можем сделать или не делаем – это не позиция государства. Государство до последнего пыталось минимизировать вторжение,

– отметила заместитель министра.

По ее словам, такого масштаба войны никто не ожидал и ракеты тоже никто не мог прогнозировать.

"Взять и сказать об этом с экрана – это было бы, наверное, несколько неправильно. Потому что мы пытались всячески остановить это", – подчеркнула Маляр.

Замминистра добавила, что сейчас Украина также готовится ко всем возможным сценариям. По словам Маляр, расслабляться и недооценивать врага нельзя. Сейчас война – в активной фазе.

Мы видим регулярные ракетные обстрелы, иранские дроны и активность в зоне боевых действий. Сейчас у врага есть также несколько сценариев и они ориентируются по ситуации,

– отметила Маляр.

Почему скрывают информацию об украинских потерях в войне

Недавно Анна Маляр рассказала, что существует определенный процент, после которого любая армия начинает менять свою тактику. И чтобы враг не имел доступ к этой информации, ее вынуждены засекретить.

Маляр подчеркнула, что целиком и полностью скрыть эти данные никто не сможет. По ее словам, их узнают по окончанию войны. Ведь у погибших военных есть родные и близкие. Так что скрыть эту информацию просто не удастся.