Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону. За її словами, навіть самі російські війська до останнього не знали, чи рухатимуться вони кудись, оскільки у країни-агресорки є декілька сценаріїв війни.

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Чому важко попереджати українців про плани ворога

Як розповіла Маляр, ворог приймає рішення в останній момент. Україна приймала усі необхідні заходи для того, щоб не сталося повномасштабного вторгнення.

Тому однозначно говорити, що ми нічого не можемо зробити або не робимо – це не позиція держави. Держава до останнього намагалася мінімізувати вторгнення,

– зазначила заступниця міністра.

За її словами, такого масштабу війни ніхто не очікував і ракети також ніхто не міг прогнозувати.

"Взяти й сказати про це з екрана – це було б, мабуть, дещо неправильно. Тому що ми намагалися всіляко зупинити це", – наголосила Маляр.

Заступниця міністра додала, що зараз Україна також готується до всіх можливих сценаріїв. За словами Маляр, розслаблятися та недооцінювати ворога не можна. Зараз війна – в активній фазі.

Ми бачимо регулярні ракетні обстріли, іранські дрони, а також активність у зоні бойових дій. Зараз у ворога є також декілька сценаріїв і вони орієнтуються по ситуації,

– зазначила Маляр.

Чому приховують інформацію про українські втрати у війні

Нещодавно Ганна Маляр розповіла, що є певний відсоток, після якого будь-яка армія починає змінювати свою тактику. І щоб ворог не мав доступу до цієї інформації, її вимушені засекретити.

Маляр наголосила, що цілком і повністю приховати ці дані ніхто не зможе. За її словами, їх дізнаються після завершення війни. Адже у загиблих військових є рідні та близькі. Тож приховати цю інформацію просто не вдасться.