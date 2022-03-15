С каждым днем ​​Россия становится все изолированнее от мира, международные компании массово выходят с рынка страны-террориста, а население теряет рабочие места и деньги. Какие новые санкции были введены против России 14 – 15 марта – читайте дальше.

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Россия продолжает платить за наглое вторжение в Украину

Внутри страны-агрессора начинают блокировать VPN-сервисы . Возможностей российским блогерам выйти на цивилизованные интернет-площадки становится все меньше.

. Возможностей российским блогерам выйти на цивилизованные интернет-площадки становится все меньше. Commerzbank, Deutsche Bank и BNP Paribas отключили российские подразделения от собственных главных компьютерных систем.

S.T.A.L.K.E.R. ушел из России.

Новые релизы западных исполнителей теперь недоступны для платформ "Яндекс.Музыка" и "VK Музыка".

для платформ "Яндекс.Музыка" и "VK Музыка". Фармацевтические компании Pfizer и Bayer приостанавливают инвестиции на территории России;

Один из крупнейших мировых производителей подъемного оборудования Otis не будет больше производить лифты и эскалаторы для россиян, а также прекращает деятельность на рынке страны-агрессора.

Финский строительный холдинг SRV прекращает деятельность в России;

Avon останавливает экспорт продукции из российского завода.

В Минцифре также напомнили, что члены Евросоюза одобрили 4-й пакет санкций против России, который планируют принять уже сегодня, 15 марта. Ограничения будут закрывать Россию железным занавесом все плотнее.

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