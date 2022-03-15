З кожним днем Росія стає все більш ізольованою від світу, міжнародні компанії масово виходять з ринку країни-терористки, а населення втрачає робочі місця і гроші. Які нові санкції були введені проти Росії 14 – 15 березня – читайте далі.

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Всередині країни-агресорки починають блокувати VPN-сервіси . Можливостей російським блогерам вийти на цивілізовані інтернет-майданчики стає дедалі менше.

. Можливостей російським блогерам вийти на цивілізовані інтернет-майданчики стає дедалі менше. Commerzbank, Deutsche Bank і BNP Paribas відключили російські підрозділи від своїх основних комп'ютерних систем.

S.T.A.L.K.E.R. пішов з Росії.

Нові релізи західних виконавців відтепер недоступні для платформ "Яндекс.Музика" і "VK Музика".

для платформ "Яндекс.Музика" і "VK Музика". Фармацевтичні компанії Pfizer і Bayer припиняють інвестиції на території Росії;

Один з найбільших світових виробників підйомного обладнання Otis більше не виготовлятиме ліфти та ескалатори для росіян, а також припиняє діяльність на ринку країни-агресора.

Фінський будівельний холдинг SRV припиняє діяльність на Росії;

Avon зупиняє експорт продукції з російського заводу.

У Мінцифри також нагадали, що члени Євросоюзу схвалили 4-й пакет санкцій проти Росії, який планують ухвалити вже сьогодні, 15 березня. Обмеження закриватимуть Росію залізною завісою все щільніше.

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