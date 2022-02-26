Об этом 26 февраля в своем твиттере сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Что уже сделал Федеров

Обратился к YouTube о блокировании пропагандистских российских СМИ, которые называю нас "нациками и наркоманами", лгут и пропагандируют войну.

о блокировании пропагандистских российских СМИ, которые называю нас "нациками и наркоманами", лгут и пропагандируют войну. Обратился к Meta по блокировке Facebook и Instagram.

по блокировке Facebook и Instagram. Обратился к Netflix по блокировке сервиса в России.

Министр объяснил, что таким образом Украина стремится не лишить россиян доступа к информации, а достучаться до молодежи, проактивному и думающему населению.

Ваш "кровавый царь" уводит вас в небытие – меняйте это уже сейчас! Россия уже наблюдает проблемы с доступом к ApplePay,

– отметил чиновник.

Ранее представители известных компаний – Apple, Google и Meta – опубликовали на своих страницах в соцсетях сообщения в поддержку Украины.