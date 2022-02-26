Про це 26 лютого у своєму твітері повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Що вже зробив Федеров

  • Звернувся до YouTube щодо блокування пропагандистських російських ЗМІ, які називаюсь нас "нациками та наркоманами", брешуть та пропагують війну.
  • Звернувся до Meta щодо блокування Facebook та Instagram.
  • Звернувся до Netflix щодо блокування сервісу в Росії.

Міністр пояснив, що у такий спосіб Україна прагне не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, проактивного та думаючого населення

Ваш "кривавий цар" веде вас в небуття – змінюйте це вже зараз! Росія вже спостерігає проблеми із доступом до ApplePay,
зазначив урядовець.

Раніше представники відомих компаній – Apple, Google та Meta – опублікували на своїх сторінках у соцмережах дописи на підтримку України.

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