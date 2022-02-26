Про це 26 лютого у своєму твітері повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Що вже зробив Федеров

Звернувся до YouTube щодо блокування пропагандистських російських ЗМІ, які називаюсь нас "нациками та наркоманами", брешуть та пропагують війну.

щодо блокування пропагандистських російських ЗМІ, які називаюсь нас "нациками та наркоманами", брешуть та пропагують війну. Звернувся до Meta щодо блокування Facebook та Instagram.

щодо блокування Facebook та Instagram. Звернувся до Netflix щодо блокування сервісу в Росії.

Міністр пояснив, що у такий спосіб Україна прагне не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, проактивного та думаючого населення

Ваш "кривавий цар" веде вас в небуття – змінюйте це вже зараз! Росія вже спостерігає проблеми із доступом до ApplePay,

– зазначив урядовець.

Раніше представники відомих компаній – Apple, Google та Meta – опублікували на своїх сторінках у соцмережах дописи на підтримку України.

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