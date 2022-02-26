Як пояснили у компанії, обмеження буде лише тимчасовим. Коли його скасують – наразі невідомо.

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Для чого це зробили

Це потрібно, щоб забезпечити підвищення рівня важливої інформації про громадську безпеку.

Ми тимчасово призупиняємо рекламу в Україні та Росії, щоб забезпечити підвищення рівня важливої інформації про громадську безпеку,

– наголосили у компанії.

Зауважимо, шо 25 лютого група хакерів Anonymous зламала сайт Міноборони Росії та злили базу даних.

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Повний текст публікації Twitter Safety:

Ми тимчасово призупиняємо рекламу в Україні та Росії, щоб забезпечити підвищення рівня важливої інформації про громадську безпеку, а реклама не применшує її.