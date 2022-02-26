Как объяснили в компании, ограничение будет временным. Когда его отменят – пока неизвестно.
Важно Блокируйте программу диверсантов для меток: инструкция, как отправить жалобу
Для чего это сделали
Это нужно, чтобы обеспечить повышение уровня важной информации об общественной безопасности.
Мы временно приостанавливаем рекламу в Украине и России, чтобы обеспечить повышение уровня важной информации об общественной безопасности,
– подчеркнули в компании.
Заметим, что 25 февраля группа хакеров Anonymous взломала сайт Минобороны России и слила базу данных.
Полный текст публикации Twitter Safety:
Мы временно приостанавливаем рекламу в Украине и России, чтобы обеспечить повышение уровня важной информации об общественной безопасности, а реклама не умаляет ее.