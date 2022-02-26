Как объяснили в компании, ограничение будет временным. Когда его отменят – пока неизвестно.

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Для чего это сделали

Это нужно, чтобы обеспечить повышение уровня важной информации об общественной безопасности.

Мы временно приостанавливаем рекламу в Украине и России, чтобы обеспечить повышение уровня важной информации об общественной безопасности,

– подчеркнули в компании.

Заметим, что 25 февраля группа хакеров Anonymous взломала сайт Минобороны России и слила базу данных.

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Полный текст публикации Twitter Safety:

Мы временно приостанавливаем рекламу в Украине и России, чтобы обеспечить повышение уровня важной информации об общественной безопасности, а реклама не умаляет ее.