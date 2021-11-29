В Министерстве цифровой трансформации объяснили: чтобы деньги поступили на специальные банковские карты, украинцы должны будут верифицироваться в сервисе "Дия". Этими средствами можно будет рассчитаться за услуги определенных предприятий.
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На первом этапе программы наличность не предусмотрена. Ее цель – оказать целевую поддержку тем сферам, в которых значительно уменьшился приток клиентов из-за карантина или обычного отказа людей от социальных контактов в период пандемии. Виртуальные карты – бесплатные, никаких комиссий за обслуживание не будет,
– говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что финансовые операции с виртуальными карточками будут безопасными. Они будут проходить через банки-партнеры с надежными системами защиты платежей.
Тысяча от Зеленского
- 15 ноября Владимир Зеленский заявлял, что украинцам за вакцинацию от коронавируса будут выплачивать 1 000 гривен. Срок программы – с 19 декабря 2021 года до конца 2022 года.
- За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Или же можно купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, что профинансируют программу сами же украинцы, которые платят налоги.