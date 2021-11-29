В Министерстве цифровой трансформации объяснили: чтобы деньги поступили на специальные банковские карты, украинцы должны будут верифицироваться в сервисе "Дия". Этими средствами можно будет рассчитаться за услуги определенных предприятий.

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На первом этапе программы наличность не предусмотрена. Ее цель – оказать целевую поддержку тем сферам, в которых значительно уменьшился приток клиентов из-за карантина или обычного отказа людей от социальных контактов в период пандемии. Виртуальные карты – бесплатные, никаких комиссий за обслуживание не будет,

– говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что финансовые операции с виртуальными карточками будут безопасными. Они будут проходить через банки-партнеры с надежными системами защиты платежей.

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