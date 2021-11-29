У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, щоб гроші надійшли на спеціальні банківські картки, українці повинні будуть верифікуватися у Дії. За кошти можна буде розрахуватися у визначених підприємствах.
До теми Тисяча за вакцинацію не вплине на інфляцію, – НБУ
На першому етапі програми готівка не передбачена. Її мета – зробити цільову підтримку тих сфер, в яких значно зменшився притік клієнтів через карантин або звичайну відмову людей від соціальних контактів у період пандемії. Віртуальні картки – безкоштовні, жодних комісій за обслуговування не буде,
– йдеться в повідомленні.
У відомстві запевнили, що фінансові операції з віртуальними картками будуть безпечні. Вони проходитимуть через банки-партнери із надійними системами захисту платежів.
Тисяча від Зеленського
- 15 листопада Володимир Зеленський заявляв, що українцям за вакцинацію від коронавірусу виплачуватимуть 1 000 гривень. Термін програми – з 19 грудня 2021 року до кінця 2022 року.
- За ці гроші можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Або ж можна купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що профінансують програму самі ж українці, які платять податки.