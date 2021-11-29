У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, щоб гроші надійшли на спеціальні банківські картки, українці повинні будуть верифікуватися у Дії. За кошти можна буде розрахуватися у визначених підприємствах.

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На першому етапі програми готівка не передбачена. Її мета – зробити цільову підтримку тих сфер, в яких значно зменшився притік клієнтів через карантин або звичайну відмову людей від соціальних контактів у період пандемії. Віртуальні картки – безкоштовні, жодних комісій за обслуговування не буде,

– йдеться в повідомленні.

У відомстві запевнили, що фінансові операції з віртуальними картками будуть безпечні. Вони проходитимуть через банки-партнери із надійними системами захисту платежів.

Тисяча від Зеленського