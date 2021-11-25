Сертификат генерируют даже дети

COVID-сертификат скачали около 7 миллионов украинцев. Об этом в интервью 24 каналу рассказал руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.

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На данный момент у нас в Дии есть почти 11 миллионов пользователей, а COVID-сертификатов сгенерировано немного меньше, около 7 миллионов,

– рассказал Баник.

Получить сертификат в Дии могут даже дети от 12 лет. Пока его сгенерировало не большое количество человек.

Кстати, вскоре в Дии появится справка о противопоказаниях для вакцинации.

Ошибки при загрузке сертификатов уже исправили

Баник отметил, что Минцифры уже исправило все сложности в генерации COVID-сертификатов. В частности, трудности с Дия-подписью и верификацией.

Остались только ошибки врачей – технические или от усталости – когда те вносят информацию с листочка.

Обратите внимание! До конца 2021 года в Дии можно будет изменить место регистрации. Кроме того, министерство планирует добавить еще ряд услуг в приложении – социальные услуги, субсидии, пособие, пенсионное удостоверение и т.д.