Сертификат генерируют даже дети
COVID-сертификат скачали около 7 миллионов украинцев. Об этом в интервью 24 каналу рассказал руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.
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На данный момент у нас в Дии есть почти 11 миллионов пользователей, а COVID-сертификатов сгенерировано немного меньше, около 7 миллионов,
– рассказал Баник.
Получить сертификат в Дии могут даже дети от 12 лет. Пока его сгенерировало не большое количество человек.
Кстати, вскоре в Дии появится справка о противопоказаниях для вакцинации.
Ошибки при загрузке сертификатов уже исправили
Баник отметил, что Минцифры уже исправило все сложности в генерации COVID-сертификатов. В частности, трудности с Дия-подписью и верификацией.
Остались только ошибки врачей – технические или от усталости – когда те вносят информацию с листочка.