Сертифікат генерують навіть діти
COVID-сертифікат завантажили близько 7 мільйонів українців. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік.
До теми Дія не зберігає дані українців, а лише підтягує дані з реєстрів, – Федоров
Наразі у нас в Дії є майже 11 мільйонів користувачів, на порталі стільки ж. COVID-сертифікатів згенеровано трішки менше, близько 7 мільйонів,
– розповів Банік.
Отримати сертифікат у Дії можуть навіть діти віком від 12 років. Наразі його згенерувала не велика кількість осіб.
До речі, невдовзі у Дії з'явиться довідка про протипокази для вакцинації.
Помилки у завантаженні сертифікатів вже виправили
Банік наголосив, що Мінцифри вже виправило всі складнощі у генерації COVID-сертифікатів. Зокрема труднощі з Дія-підписом та верифікацією.
Залишилися лише помилки лікарів – технічні або від втоми – коли ті вносять інформацію з листочка.