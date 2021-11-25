Прописку можна буде змінити без ЦНАПів

Наразі у Міністерстві цифрової трансформації основну увагу приділяють роботі з COVID-сертифікатами. Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив керівник із розвитку електронних послуг Мстислав Банік.

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До кінця 2021 року основне завдання, яке стоїть перед Мінцифри, – запустити послугу зі зміни прописки. Відповідний законопроєкт вже підтримали народні депутати, наразі відомство чекає на затвердження президентом.

Тоді всім жителям України, без поїздок до військкоматів, без жодних ЦНАПів уже можна буде змінювати місце реєстрації проживання через смартфон,

– розповів Банік.

Далі у Дії планують запустити:

соціальні послуги,

субсидії,

допомогу,

пенсійне посвідчення тощо.

Зверніть увагу! Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров казав, що у Дії можуть з'явитися довідки про протипокази до вакцинації. МОЗ уже розробило форму довідки для людей, яким заборонено робити щеплення. Залишилося лише скерувати технічне завдання до Мінцифри.

Які послуги доступні в Дії