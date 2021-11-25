Прописку можно будет сменить без ЦНАПов
В настоящее время в Министерстве цифровой трансформации основное внимание уделяется работе с COVID-сертификатами. Об этом в интервью 24 каналу заявил руководитель по развитию электронных услуг Мстислав Баник.
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До конца 2021 года основная задача, которая стоит перед Минцифры, – запустить услугу по изменению прописки. Соответствующий законопроект уже поддержали народные депутаты, пока ведомство ждет утверждения президента.
Тогда всем жителям Украины, без поездок в военкоматы, без каких-либо ЦНАПов уже можно будет менять место регистрации проживания через смартфон,
– рассказал Баник.
Далее в приложении "Дия" планируют запустить:
- социальные услуги,
- субсидии,
- помощь,
- пенсионное удостоверение и т.д.
Какие услуги доступны в сервисе "Дия"
- Верификация водительского удостоверения;
- автоматическая регистрация ФЛП;
- сведения о собственнике земли;
- помощь при рождении ребенка;
- е-Малятко и т.д.