Прописку можно будет сменить без ЦНАПов

В настоящее время в Министерстве цифровой трансформации основное внимание уделяется работе с COVID-сертификатами. Об этом в интервью 24 каналу заявил руководитель по развитию электронных услуг Мстислав Баник.

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До конца 2021 года основная задача, которая стоит перед Минцифры, – запустить услугу по изменению прописки. Соответствующий законопроект уже поддержали народные депутаты, пока ведомство ждет утверждения президента.

Тогда всем жителям Украины, без поездок в военкоматы, без каких-либо ЦНАПов уже можно будет менять место регистрации проживания через смартфон,

– рассказал Баник.

Далее в приложении "Дия" планируют запустить:

социальные услуги,

субсидии,

помощь,

пенсионное удостоверение и т.д.

Обратите внимание! Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что в приложении "Дия" могут появиться справки о противопоказаниях к вакцинации. Минздрав уже разработал форму справки для людей, которым запрещено делать прививки. Осталось только направить техническое задание в Минцифру.

Какие услуги доступны в сервисе "Дия"