Помогать в них будут волонтеры. Об этом 24 каналу рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.
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Пункты поддержки Дии планируют запустить в ноябре
Мстислав Баник рассказал, что в некоторых городах пункты поддержки Дии уже работают, в других – запущены в пилотных режимах, например, в Полтаве и Черновцах. Заверил, что они продолжают запускаться.
Планируем, что в течение ноября все запустим, по крайней мере, максимальное количество из возможного. Нет времени ждать, потому что сертификаты COVID нужны людям быстрее,
– заявил Баник.
Добавил: "Несмотря на такие пункты Команды поддержки, мы также успешно работаем над тем, чтобы консультации можно было получить, например, в ЦНАПах". В частности потому, что туда люди привыкли обращаться за админуслугами, и в то же время "теперь там можно будет получить такую консультацию относительно сертификатов".
Кроме того, в Минцифры заверили, что работают с библиотеками и пытаются подключить их к тому, "чтобы помочь решить проблему человека, который обращается за помощью".
Как получить помощь в пункте поддержки Дии
Чтобы получить помощь в пункте поддержки, не нужен какой-то обязательный список документов.
У человека, который приходит вакцинироваться, уже есть паспорт и налоговый номер. Что касается команды, то ничего не надо,
– заверил Мстислав Баник.
Он пояснил, что в пункте поддержки Дии:
- "если у человека есть смартфон, то подскажем, как сгенерировать COVID-сертификат в смартфоне;
- если нет смартфона, то у группы волонтеров есть ноутбук, с помощью которого они подскажут, как зайти на портал "Дия" и создать бумажный COVID-сертификат с QR-кодом.
Важно, и на что бы я хотел обратить внимание – это то, что сотрудник команды поддержки не создаст сертификат за человека, а только подскажет, как его сгенерировать. Он не будет заходить вместо него на портал, даже если это человек почтенного возраста и говорит: "Сделай, я тебе доверяю",
– пояснил чиновник.
То есть есть "определенные требования, наш сотрудник их подсказывает, но человек все делает самостоятельно".
Если это ошибка врача – человек должен обратиться к нему сам
Ну и важный момент – если есть ошибка медика и так далее, то только человек, который получил эту прививку и в базе которого есть такая ошибка, может обратиться к врачу, который вакцинировал,
– пояснил Баник.
То есть сотрудник пункта поддержки подскажет:
- "в чем проблема";
- "что делать, ведь мы не можем направить врачу информацию об исправлении медицинских данных другого человека".
Если у человека нет смартфона, "то волонтеры открывают на своем компьютере портал "Дія.gov.ua", и показывают: "Вот здесь есть кнопка "Войти", нажимаете ее, и вот такими-то способами можете зайти в приложение".
Если у человека дома нет соответствующей техники, то он сможет сгенерировать сертификат вакцинации сразу в пункте поддержки действия при волонтере.
Кратко о последних нововведениях действия
- В начале ноября в Минцифры заявили, что начинают открывать офлайн-пункты Дии в регионах, где служба поддержки поможет украинцам с генерированием COVID-сертификатов. Они будут работать в самых массовых пунктах вакцинации.
- В частности их открыть уже в Киеве, Львове, Хмельницком, Сумах.
- 15 ноября сообщили, что COVID-сертификаты можно сгенерировать в ЦНАПах.
- 24 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль призвал людей, которые хотят получить помощь от государства тысячу гривен за прививку, зарегистрироваться в приложении Дия. Условие для предоставления денег – прохождение полного курса вакцинации против COVID-19.