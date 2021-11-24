Помогать в них будут волонтеры. Об этом 24 каналу рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

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Пункты поддержки Дии планируют запустить в ноябре

Мстислав Баник рассказал, что в некоторых городах пункты поддержки Дии уже работают, в других – запущены в пилотных режимах, например, в Полтаве и Черновцах. Заверил, что они продолжают запускаться.

Планируем, что в течение ноября все запустим, по крайней мере, максимальное количество из возможного. Нет времени ждать, потому что сертификаты COVID нужны людям быстрее,

– заявил Баник.

Добавил: "Несмотря на такие пункты Команды поддержки, мы также успешно работаем над тем, чтобы консультации можно было получить, например, в ЦНАПах". В частности потому, что туда люди привыкли обращаться за админуслугами, и в то же время "теперь там можно будет получить такую консультацию относительно сертификатов".

Кроме того, в Минцифры заверили, что работают с библиотеками и пытаются подключить их к тому, "чтобы помочь решить проблему человека, который обращается за помощью".

Как получить помощь в пункте поддержки Дии

Чтобы получить помощь в пункте поддержки, не нужен какой-то обязательный список документов.

У человека, который приходит вакцинироваться, уже есть паспорт и налоговый номер. Что касается команды, то ничего не надо,

– заверил Мстислав Баник.

Он пояснил, что в пункте поддержки Дии:

"если у человека есть смартфон, то подскажем, как сгенерировать COVID-сертификат в смартфоне;

если нет смартфона, то у группы волонтеров есть ноутбук, с помощью которого они подскажут, как зайти на портал "Дия" и создать бумажный COVID-сертификат с QR-кодом.

Важно, и на что бы я хотел обратить внимание – это то, что сотрудник команды поддержки не создаст сертификат за человека, а только подскажет, как его сгенерировать. Он не будет заходить вместо него на портал, даже если это человек почтенного возраста и говорит: "Сделай, я тебе доверяю",

– пояснил чиновник.

То есть есть "определенные требования, наш сотрудник их подсказывает, но человек все делает самостоятельно".

Если это ошибка врача – человек должен обратиться к нему сам

Ну и важный момент – если есть ошибка медика и так далее, то только человек, который получил эту прививку и в базе которого есть такая ошибка, может обратиться к врачу, который вакцинировал,

– пояснил Баник.

То есть сотрудник пункта поддержки подскажет:

"в чем проблема";

"что делать, ведь мы не можем направить врачу информацию об исправлении медицинских данных другого человека".

Если у человека нет смартфона, "то волонтеры открывают на своем компьютере портал "Дія.gov.ua", и показывают: "Вот здесь есть кнопка "Войти", нажимаете ее, и вот такими-то способами можете зайти в приложение".

Если у человека дома нет соответствующей техники, то он сможет сгенерировать сертификат вакцинации сразу в пункте поддержки действия при волонтере.

"Полное интервью с Мстиславом Баником читайте 25 ноября на сайте 24 канала в рамках нового проекта "Интервью24".

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