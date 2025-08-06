Как Китай удерживает Запад в минеральной зависимости?

В мире геополитики ресурсы становятся оружием. Об этом пишет Анатолий Амелин, передает 24 Канал.

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Пекин усиливает контроль над экспортом критических минералов (CRM), таких как галлий, германий, антимоний, графит и редкоземельные элементы, которые являются ключевыми для производства вооружений США и Запада.

Эти меры, введены с 2023 года, являются ответом на американские санкции в отношении чипов и технологий, и они уже приводят к росту цен (например, на антимоний +200%), дефицита и задержек в производстве ракет, радаров, ночного видения и дронов.

Китай контролирует до 98% мирового производства галлия и 91% германия, делая Запад уязвимым: полный запрет может стоить США до 8,2 миллиарда долларов ВВП, а запасы стратегических материалов на минимуме за 50 лет.

Это не просто торговая война – это угроза национальной безопасности США.

Задержки в цепочках поставок вооружений США достигают пика в 2025 году, влияя на 1,7 триллиона долларов военного оборудования.

Запад пытается диверсифицировать источники: инвестиции в рециклинг, партнерства с Канадой и Австралией, но разработка новых месторождений занимает десятилетия.

Обход через Таиланд или Мексику рискованный из-за штрафов от Китая.

Но здесь, как не раз писал, на сцену выходит Украина, которая может стать ключевым игроком в замещении Китая.

Как Украина поможет Западу вырваться из объятий Китая?

Украина обладает запасами 22 из 34 критических минералов, признанных ЕС, оцениваемыми в 14 триллионов долларов (сомневаюсь насчет цифры, но так пишут). Речь идет, в частности, о крупнейших в Европе запасах титана (может удовлетворить спрос США и ЕС более чем на 25 лет), лития, бериллия, марганца, галлия, урана, циркония, графита, апатита и редкоземельных элементов.

Производство графита, марганца и титана уже важно для смягчения уязвимости Запада, а антимоний, галлий и германий могут заполнить пробелы от китайских ограничений.

С точки зрения приоритетов США, Украина является стратегическим партнером для уменьшения зависимости от Китая в цепочках поставок для обороны, высоких технологий и зеленой энергии, как это зафиксировано в соглашении от 30 апреля 2025 года о создании совместного инвестиционного фонда реконструкции.

США получат доступ к новым лицензиям на добычу, имеют 50% доходов от них в обмен на военную помощь и инвестиции, с фокусом на материалы для оружия, чипов и возобновляемой энергетики. Это часть более широкой политики диверсификации, где Украина рассматривается как "альтернатива Китаю", но с рисками из-за войны.

Относительно доказанных запасов в Украине, страна имеет подтвержденные резервы 19 миллионов тонн критических материалов, в частности:

крупнейшие в мире запасы марганца (2,4 миллиарда тонн, или 20% глобальных),

литий (500 тысяч тонн, 3% мировых),

графит (20% глобальных ресурсов),

титан (7% глобального производства, с 28 месторождениями),

а также галлий, германий, уран, цирконий и редкоземельные элементы (около 2,6 миллиардов тонн по оценкам).

Оценка необходимых инвестиций для добычи и переработки колеблется в миллиардах долларов: соглашение с США предусматривает создание фонда, финансирование которого идет с 50% доходов от новых лицензий, с потенциалом привлечения нескольких миллиардов для 100 проектов, включая инфраструктуру (энергетика, транспорт), поскольку добыча является энергоемким сектором.

По оценкам, для полного развития сектора нужно 500 миллиардов долларов или более, с акцентом на американские инвестиции в оружие и реконструкцию. Но война требует дополнительных расходов на безопасность и восстановление.

По части потребностей США, которую может покрыть Украина, это около 5% глобальных критических минералов, что потенциально удовлетворит значительную часть американского спроса: например, титан – более чем на 25 лет для США и ЕС, графит – до 20% мировых ресурсов, литий – 3% глобальных резервов, марганец - крупнейшие запасы для оборонной промышленности.

Экономический эффект для Украины от добычи и изготовления конечной продукции для США может быть трансформационным: соглашение предусматривает использование доходов (50% для фонда реконструкции) для восстановления экономики, создание рабочих мест (тысячи в горной и перерабатывающей отраслях) и увеличение ВВП на миллиарды долларов ежегодно, с потенциалом перехода от сырьевого экспорта к высокотехнологичному производству (например, компонентов для оружия и чипов).

Это может ускорить интеграцию в НАТО/ЕС, но с рисками: война уменьшила экспорт железа и стали, экологические проблемы от добычи, и зависимость от США (50% доходов идет на фонд). В общем, эффект – более 500 миллиардов долларов для реконструкции, но требует инвестиций в переработку для максимальной добавленной стоимости.

Потенциал огромный – Украина может позиционировать себя как "западную альтернативу" Китаю в секторах обороны, высоких технологий и зеленой энергии, но не хватает мощностей для переработки, поэтому нужны инвестиции от Запада.

Для Украины это шанс на экономическое восстановление и усиление роли в глобальных цепочках: от поставщика сырья до партнера в оборонной промышленности.