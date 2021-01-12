Нардеп-беглец Александр Онищенко передал внефракционному депутату Андрею Деркачу пленки с голосами, похожими на Петра Порошенко и Джо Байдена. Однако записи перед этим отредактировали.

Кто передал пленки Порошенко Деркачу

Онищенко, который скрывается от украинского правосудия, предоставил аудиокопии вероятных записей разговоров между украинскими и американскими чиновниками. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

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Впоследствии Деркач опубликовал пленки в период с мая по июль 2020 года для дискредитации официальных лиц США и оказания влияния на выборы в США,

– говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что аудиозаписи Деркач получил в измененном варианте, то есть их предварительно отредактировали.

Кроме того, ведомство отмечает, что бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко организовывал встречи Деркачу с американцами. Сделал он это, чтобы способствовать распространению ложных заявлений о коррупции.

Как с пленками связан Дубинский

Дубинский, который работает вместе с Деркачем в парламенте, присоединился к нему на пресс-конференциях, призванных увековечить эти и другие ложные нарративы и очернить США,

– добавляют в министерстве.

Напомним, что США ввели санкции против нардепа Александра Дубинского и еще 6 украинцев, а также против 4 сайтов из-за вмешательства в их выборы.

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Санкции США против украинцев и сайтов

Ввели санкции из-за вмешательства в американские выборы.

Под них попали Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук (его связывают с Деркачом), бывший прокурор Константин Кулик, бывший нардеп-беглец Александр Онищенко, Антон Симоненко (его также связывают с Деркачом), Андрей Телиженко, Петр Журавель (также связывают с Деркачом).

Ограничения наложили и на такие информационные ресурсы: "Эра-Медиа", Only News, NabuLeaks, "Скептик".

Обратите внимание! В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого украинского президента Петра Порошенко. Все детали об этом читайте по ссылке.