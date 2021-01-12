Нардеп-утікач Олександр Онищенко передав позафракційному депутатові Андрію Деркачу плівки з голосами, схожими на Петра Порошенка та Джо Байдена. Однак записи перед цим відредагували.

Хто передав плівки Порошенка Деркачу

Онищенко, який переховується від українського правосуддя, надав аудіокопії ймовірних записів розмов між українськими та американськими чиновниками. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

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Згодом Деркач опублікував плівки у період з травня до липня 2020 року для дискредитації офіційних осіб США та здійснення впливу на вибори в США,

– йдеться в повідомленні.

У Мінфіні наголошують, що аудіозаписи Деркач отримав в зміненому варіанті, тобто їх попередньо відредагували.

Крім того, відомство зазначає, що колишній співробітник посольства України в США Андрій Теліженко організовував зустрічі Деркачу з американцями. Зробив він це, аби сприяти поширенню неправдивих заяв про корупцію.

Як з плівками пов'язаний Дубінський

Дубінський, який працює разом із Деркачем в парламенті, приєднався до нього на пресконференціях, покликаних увічнити ці та інші помилкові наративи та очорнити США,

– додають у міністерстві.

Нагадаємо, що США ввели санкції проти нардепа Олександра Дубінського та ще 6 українців, а також проти 4 сайтів через втручання в їхні вибори.

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Санкції США проти українців та сайтів

Запровадили санкції через втручання в американські вибори.

Під них потрапили Олександр Дубінський, Дмитро Ковальчук (його пов'язують із Деркачем), колишній прокурор Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко, Антон Симоненко (його також пов'язують із Деркачем), Андрій Теліженко, Петро Журавель (також пов'язують із Деркачем).

Обмеження наклали й на такі інформаційні ресурси: Ера-Медіа", Only News, NabuLeaks, "Скептик".

Зверніть увагу! У травні 2020 року Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого українського президента Петра Порошенка. Всі деталі про це читайте за посиланням.

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