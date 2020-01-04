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      Минимальная зарплата в Украине впервые в истории превысила минималку в России

      11 Читати новину українською
      Манималка в Украине впервые превысила росийскую / Коллаж 24 канала

      С 1 января 2020 размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4723 гривны. В долларовом эквиваленте этот показатель больше, чем аналогичный в России.

      На это обратил внимание в фейсбуке бывший заместитель председателя государственной администрации Севастополя Дмитрий Базив.

      Читайте также: Как будут расти пенсии в 2020 году: закон о госбюджете

      Минимальная зарплата в Украине с 1 января увеличена на 13,2% – до 4723 гривен.

      • По курсу НБУ по состоянию на 3 января это 199,4 доллара.

      В России "минимальный размер оплаты труда" составляет 12130 рублей.

      • По курсу Центробанка РФ по состоянию на 3 января это 195,9 доллара.

      Таким образом, пишет Базив, "минимальная зарплата в Украине впервые выше, чем в РФ".

      минималка
      Обратите внимание на рост показателя минималки / Инфографика 24 канала

      Обратим внимание, что минимальная зарплата в Беларуси составляет 375 местных рублей, а это – 177,8 доллара. У другого постсоветского соседа, Молдовы, минималка – 2775 леев или 161,2 доллара.

      Однако у соседей Украины, которые являются членами Евросоюза – речь о Польше, Венгрии, Словакии, Румынии, странах Балтии – размер минимальной зарплаты намного выше: от 500 до 600 долларов США.

      К теме: Какой будет минимальная зарплата в 2020 году и на какие выплаты она влияет

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      3 января
      187
      Автор: Северин Трач
      Теги: Гривна Деньги Новости России Минимальная зарплата Зарплата Новости Украины
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