Минимальная зарплата в Украине впервые в истории превысила минималку в России

С 1 января 2020 размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4723 гривны. В долларовом эквиваленте этот показатель больше, чем аналогичный в России.

На это обратил внимание в фейсбуке бывший заместитель председателя государственной администрации Севастополя Дмитрий Базив.

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Минимальная зарплата в Украине с 1 января увеличена на 13,2% – до 4723 гривен.

По курсу НБУ по состоянию на 3 января это 199,4 доллара.

В России "минимальный размер оплаты труда" составляет 12130 рублей.

По курсу Центробанка РФ по состоянию на 3 января это 195,9 доллара.

Таким образом, пишет Базив , "минимальная зарплата в Украине впервые выше, чем в РФ".



Обратите внимание на рост показателя минималки / Инфографика 24 канала

Обратим внимание, что минимальная зарплата в Беларуси составляет 375 местных рублей, а это – 177,8 доллара. У другого постсоветского соседа, Молдовы, минималка – 2775 леев или 161,2 доллара.

Однако у соседей Украины, которые являются членами Евросоюза – речь о Польше, Венгрии, Словакии, Румынии, странах Балтии – размер минимальной зарплаты намного выше: от 500 до 600 долларов США.