Минимальный размер алиментов на ребенка увеличили
Источник:24 канал
Верховная Рада поддержала увеличение минимального размера алиментов, которые взимаются на ребенка с других членов семьи и родственников. Нардепы поддержали внесение необходимых изменений в Семейный кодекс.
Соответствующий законопроект во втором чтении народные депутаты поддержали 26 января. За документ свои голоса отдали 299 парламентариев.
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Алименты на ребенка увеличили
Речь идет о законопроекте №3881 "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников)".
Согласно документу, теперь совокупный размер алиментов, которые взимаются на ребенка с его матери или отца, не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Также проект закона определяет минимальный рекомендуемый размер таких алиментов на уровне одного прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.
Кроме того, в документе закрепили размер временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут их платить или же место пребывания которых неизвестно. Она составит 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Прожиточный минимум для детей в 2022 году: что известно
- Последний раз прожиточный минимум вырос 1 декабря 2021 года. Выплаты для детей до 6 лет составляют 2 100 гривен, а на детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 618 гривен.
- В 2022 году запланированы еще два повышения. Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 июля будет составлять 2 201 гривну, с 1 декабря – 2 272 гривны. Для детей от 6 до 18 лет: с 1 июля – 2 744 гривны, с 1 декабря – 2 833 гривны.
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