Минимизирует бюрократию: Рада одобрила важный закон об административной процедуре

Народные депутаты поддержали закон об административной процедуре. В "Слуге народа" отметили, что этот документ открывает новую страницу для отношений государства, граждан и бизнеса.

Соответствующий законопроект во втором чтении и в целом поддержал 291 нардеп. Против высказался лишь 1 политик, а воздержались от голосования – 22.

Ранее Меньше бумаг: Минэкономики снизило бюрократическую нагрузку на бизнес

Инициатором законопроекта является премьер-министр Денис Шмыгаль. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства указан как главный. Законопроект поступил в Раду еще в мае 2020 года. Через 2 месяца его приняли в первом чтении. С тех пор народные избранники рассматривали правки к документу.

Что стоит знать о законопроекте

В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что административное законодательство Украины требует радикального обновления. Мол, крайне важно четко регламентировать процедурный аспект отношений граждан с властью. "При таких условиях государственный служащий или служащий органа местного самоуправления действует не своевольно, а руководствуясь четко установленным порядком", – говорится там.

Как пояснил в своем телеграм-канале "слуга народа" Даниил Гетманцев, этот законопроект является частью реформы государственного управления. Он даст возможность ввести четкий алгоритм предоставления административных услуг, который минимизирует бюрократию и значительно упростит доступ к их получению.

Отныне органы публичной власти обязаны в своих решениях предоставлять подробную правовую оценку фактов, которые, по мнению его представителей, привели к принятию именно такого решения.

Полное сообщение Гетманцева в телеграм-канале:

Сегодня Верховная Рада приняла законопроект №3475 "Об административной процедуре" который является частью реформы государственного управления. Он предусматривает введение четкого и понятного алгоритма предоставления административных услуг, который минимизирует бюрократию и значительно упростит доступ к их получению. Отдельно хочу поблагодарить коллег за поддержку моей правки №436, которая устанавливает обязанность для органов публичной власти в своих решениях предоставлять подробную правовую оценку тех фактов, которые по мнению органа привели к принятию именно такого решения. Убежден, что с принятием законопроекта в нашей стране откроется новая страница в отношениях государства, граждан и бизнеса.