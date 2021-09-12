На улицы столицы страны Чили вышли противники диктатора Аугусто Пиночета с портретами его предшественника – президента Сальвадора Альенде.
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На улице устроили беспорядки
Группа демонстрантов решила устроить беспорядки на улицах города. Для этого они начали строить баррикады, забрасывать полицейских файерами и коктейлями Молотова и совершать акты вандализма.
Поэтому правоохранители задержали по меньшей мере 10 человек. Заместитель министра обороны Чили Хуан Франциско Галле призвал наказать всех причастных к беспорядкам.
Те, кто принимал участие в сегодняшнем марше, должны нести ответственность за преступления в коммуне Сантьяго и Реколета с использованием шумовых бомб, фейерверков и даже запуском коктейлей Молотова против полиции,
– добавил замминистра.
Сторонники Пиночета также организовали шествие
Значительно меньше по количеству участников было в демонстрации сторонников чилийского диктатора. Несколько десятков человек собрались перед военной школой. Там они выкрикивали лозунг "Пиночет живой" и пели песни.
Акция сторонников Пиночета / Фото Bio Bio
Однако в целом эта демонстрация прошла довольно спокойно.
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Переворот Аугусто Пиночета
Источник: Википедия
- Переворот под руководством генерала Аугусто Пиночета чилийские ВМС начали в ночь на 11 сентября 1973 года.
- Главной целью военного переворота называли свержение власти социалиста Сальвадора Альенде и возвращение страны в орбиту США.
- Пиночет победил, а Альенде покончил с собой. Правда, до 2011 года народ был уверен, что его убили. Все изменили результаты экспертизы тела президента после эксгумации.
- После прихода к власти Пиночет установил режим "военной хунты".
- В течение 1 месяца после переворота по разным данным расстреляли около 30 тысяч человек. В стране появились концлагеря, самый известный из которых на стадионе Сантьяго.