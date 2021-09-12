На вулиці столиці країни Чилі вийшли противники диктатора Августо Піночета з портретами його попередника – президента Сальвадора Альєнде.

Зверніть увагу За підтримки Росії, – президент Чорногорії заявив про "найсерйознішу атаку на державу"

На вулиці влаштували безлад

Група демонстрантів вирішила влаштувати безлад на вулицях міста. Для цього вони почали будувати барикади, закидувати поліцейських фаєрами та коктейлями Молотова й чинити акти вандалізму.

Через це правоохоронці затримали щонайменше 10 людей. Заступник міністра оборони Чилі Хуан Франциско Галлі закликав покарати усі причетних до заворушень.

Ті, хто брав участь у сьогоднішньому марші, повинні нести відповідальність за злочини в комуні Сантьяго і Реколета з використанням шумових бомб, феєрверків і навіть запуском коктейлів Молотова проти поліції,

– додав заступник міністра.

Прихильники Піночета також організували ходу

Значно меншою за кількістю учасників була демонстрація прихильників чилійського диктатора. Декілька десятків людей зібралися перед військовою школою. Там вони вигукували гасло "Піночет живий" та співали пісні.



Акція прихильників Піночета / Фото Bio Bio

Однак загалом ця демонстрація пройшла доволі спокійно.

Також цікаво Били палицями та стріляли: таліби розігнали протест у Кабулі – відео з місця події

Переворот Августо Піночета

Джерело: Вікіпедія