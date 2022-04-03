Оккупанты силой вывезли не менее 30 тысяч мариупольцев: сейчас в городе где-то 120 тысяч человек

Российские оккупанты вывезли на неподконтрольную территорию и в Россию минимум 30 тысяч жителей Мариуполя. Люди не хотят туда ехать.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, оккупанты столкнулись с неожиданными проблемами во время насильственного вывоза жителей Мариуполя.

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Люди хотят в Украину, а не в Россию или ОРДЛО

30 тысяч, как отмечает Павел Кириленко, небольшое количество для россиян. У них есть все возможности, чтобы вывезти больше людей. Но жители Мариуполя вообще не хотят ехать в ОРДЛО или Россию. Оккупанты на такое не надеялись.

Люди также не верят в сказочки россиян, что Украина якобы "8 лет обстреливала Донецк, Макеевку и другие крупные города".

А люди им (отвечают – 24 канал): "Кто обстреливал? Мы знаем и понимаем, что происходит там, у нас родственники там, этого не было. Мы жили в цветущем городе, он развивался, а сейчас вы его разбили и зачем вы нас туда вывозите? Дайте нам возможность выйти на подконтрольную украинской власти территорию, – говорит Павел Кириленко.

Напомним, Мариуполь уже более месяца находится в осаде: люди постоянно сидят в подвалах без еды, воды, света и тепла. Там уже погибли не менее 5 тысяч гражданских. Сейчас в городе находится около 120 тысяч человек.

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