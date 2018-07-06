Мининформполитикы обратилось в Facebook с важной просьбой

Министерство информационной политики Украины направило официальное письмо руководству социальной сети Facebook с призывом заблокировать публичные страницы и группы, связанные с оккупационными властями, а также прекратить распространение российских фейковый новостей и пропаганды.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте министерства.

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"МИП обращает внимание, что в официальных стандартах Facebook указано, что сообщество не допускает присутствия в социальной сети организаций и лиц, занимающихся террористической деятельностью, организованными ненавистничество, массовыми или серийными убийствами", – говорится в сообщении.

Также в министерстве обеспокоены блокированием украинских пользователей социальной сети. В письме, подписанном и. о. министра информационной политики Дмитрием Золотухиным, предоставлен список заблокированных украинских "лидеров общественного мнения".