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Мінінформполітики звернулося до Facebook з важливим проханням

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Звернення до Facebook
Звернення до Facebook / podrobnosti.ua

Міністерство інформаційної політики України направило офіційний лист керівництву соціальної мережі Facebook із закликом заблокувати публічні сторінки і групи, які пов'язані окупаційною владою, а також припинити поширення російських фейковий новин і пропаганди.

Відповідна заява розміщена на офіційному сайті міністерства.

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"МІП звертає увагу, що в офіційних стандартах Facebook вказано, що спільнота не допускає присутності у соціальній мережі організацій та осіб, які займаються терористичною діяльністю, організованими ненависництвом, масовими чи серійними вбивствами", – йдеться в повідомлені.

Також у міністерстві стурбовані блокуванням українських користувачів соціальної мережі. У листі, підписаному в. о. міністра інформаційної політики Дмитром Золотухіним, наданий список заблокованих українських "лідерів громадської думки".

Теги: Новини політики Новини України Facebook Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України Російська пропаганда Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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