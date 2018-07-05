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Телеканал новин 24 Блоги Максим Єфімов
Максим Єфімов

Як Донбасу уникнути інформаційних бацил

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Укрпошта
Укрпошта / УНІАН

Життя в умовах гібридних загроз вимагає гнучкості та вміння реагувати на виклики. Одним із перших кроків держави для реінтеграції Донбасу повинно було стати посилення впливу в інформаційному просторі. Натомість за чотири роки війни ми не забезпечили належний рівень такого контролю. Тому і маємо обмежений політичний вплив на своїх територіях.

Водночас, активність російської пропаганди є стабільно високою і цинічно витонченою. Економічний занепад окупованого Донбасу маскують створенням штучної політичної реальності. Така модель вимагає неабияких організаційних зусиль і фінансових вливань.

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Аби усвідомити хиткість наших диспозицій, достатньо оцінити обсяги скорочення передплати українських видань на контрольованих територіях Донеччини. У 2015-му ці показники в середньому по країні скоротилися на 22%. Це об’єктивна тенденція останніх років.

Але в той рік передплата в області обвалилася у 3,6 рази! Якщо у 2013-му мешканці Донбасу передплачували понад 1 мільйону екземплярів газет і журналів, то рік потому підписників лишилося всього 284 тисячі.

Падіння відбулося внаслідок втрати територій, неможливості розповсюджувати пресу в зоні бойових дій, а також через незлагоджені дії державних органів. Зокрема через регулярні, практично щорічні, підвищення тарифів на доставку періодичних видань.

Розцінки на доставку передплаченої періодики встановлює Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономіки. Вони є обов'язковими для суб'єктів господарювання усіх форм власності, котрі надають відповідні послуги. У законодавстві не передбачено можливості їх знизити, аби зробити доступнішою передплату газет і журналів в окремих регіонах.

Фактично Укрпошта позбавлена законних підстав знизити тарифи для мешканців Донецької та Луганської областей. Хоча, там і не помітно великого бажання ініціювати рішення, які стимулюватимуть людей на прифронтових територіях активніше передплачувати національну пресу. Відтак інформаційне поле у цих регіонах стає ще менш сегментованим і більш вразливим для ворожої пропаганди.

Аби зміцнити позиції, нам потрібні механізми, які стимулюватимуть громадян споживати українську, а не чужу інформацію. Першим кроком має стати прийняття Верховною Радою змін до Закону "Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів". Відповідний законопроект (№ 8114) за авторством кількох народних депутатів днями проголосовано у парламенті за основу. Згодом його буде ретельно допрацьовано у профільному комітеті Верховної Ради.

Наголошую на важливості остаточного прийняття цього Закону. Адже це дозволить нам створити законні підстави для зменшення передплатних тарифів для мешканців двох областей. Держава зробить доступнішими українські ЗМІ. Вона інвестуватиме в «український світ», спонукаючи людей читати свої національні видання. Це – лише один з кроків, здатний зміцнити імунітет мешканців Донбасу проти ідеологічних бацил, якими наше суспільство безперешкодно "інфікує" агресор.

Нагадуємо, редакція не несе відповідальність за особисті думки блогерів.

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Автор: Максим Єфімов
Теги: Новини України Публікації Інформаційні технології Новини політики Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України Медіа
Джерело: 24 Канал
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