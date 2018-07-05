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00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

З 5 каналу Порошенка пішла людина, що стояла біля його витоків

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Іван Адамчук пішов з 5 каналу після 21 року роботи
Іван Адамчук пішов з 5 каналу після 21 року роботи / "МедиаНяня"

3 липня з посади генерального директора 5 каналу, який належить президенту Петрові Порошенку, пішов Іван Адамчук. Фахівець пропрацював тут 21 рік.

Про це він розповів у коментарі "Детектор медіа".

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За словами Івана Адамчука, звільнився він за власним бажанням.

"На каналі я пропрацював 21 рік. 12 березня 1997 року я запускав його в ефір у Чернівцях. Працював директором телеканалу, першим заступником генерального директора. Генеральним директором я працював з 15 липня 2000 року", – зазначив вже колишній співробітник президентського мовника.

Водночас про причини такого кроку він не повідомив.

Як переконують журналісти ресурсу, тепер виконувати обов’язки генерального директора буде шеф-редактор каналу Володимир Мжельський: він поєднуватиме дві посади – шеф редактора та виконувача обов’язків гендиректора 5 каналу.

Нагадаємо, 25 червня з'явилась інформація, що журналістка та відома телеведуча Ольга Герасим'юк написала заяву на звільнення із посади заступниці голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Такий крок вона пояснила "неможливостю працювати в обставинах, що сформувались".

Теги: журналісти Президент України Петро Порошенко Медіа Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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