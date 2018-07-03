Небезпечна професія: з’явились дані, скільки журналістів були вбиті з початку року

Від початку року у 22 країнах світу було вбито 66 представників ЗМІ.

Такі дані наводить швейцарська неурядова​ організація Press Emblem Campaign.

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У дослідженні йдеться, що були взяті до уваги вбивства журналістів, кореспондентів, позаштатних співробітників ЗМІ, операторів, звукооператорів, техніків, фотографів, медіа-адміністраторів, кібер-репортерів.

Найбільше працівників медіа від початку року загинуло в Афганістані – 11. Восьмеро були вбиті у Мексиці, у Сирії – 7, США — 6 та 5 у Ємені.

Для порівняння Press Emblem Campaign наводить дані за минулі роки. У 2017-му у світі загинуло 99 журналістів.