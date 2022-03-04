Мининфраструктуры об особенностях перевозки гуманитарных грузов через Венгрию и Польшу

Польша, Литва, Латвия, Словакия, Германия и Венгрия ввели безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину.

Министерство инфраструктуры Украины продолжает работу с иностранными партнерами для того, чтобы максимально ускорить и упростить процесс перевозки гуманитарных грузов в крайне сложный для Украины период,

говорится в сообщении ведомства.

Речь идет об освобождении перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности, необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки.

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В то же время в министерстве обращают внимание на особенности перевозки гуманитарных грузов через Венгрию и Польшу.

Так, при пересечении границы с Венгрией на лобовом стекле автомобиля должно быть размещено хорошо видимое объявление с надписью "Humanitarian Aid for Ukraine" и рисунок креста красного цвета, а информация о транспортном средстве, которое будет двигаться на территорию Венгрии, должна быть предоставлена ​​Министерству инфраструктуры Украины для информирования венгерской стороны.

Плата за пользование дорогами и регистрация событий на электронной системе BIREG в случае транспортировки гуманитарного груза в Украину по территории Венгрии отменены.

Для пересечения границы с Польшей перевозчики должны заранее заполнить форму по ссылке. Также Республика Польша отменила плату за использование всеми дорогами для перевозчиков гуманитарных грузов. Для всех граждан Украины, вынужденно покидающих собственную страну, польская сторона обеспечит безвозмездный проезд железнодорожным транспортом.

Для пересечения границы с Литвой, Латвией и Словакией не нужно подавать информацию о перевозчике и транспортном средстве.

Для перевозки медикаментов и гуманитарной помощи по территории Германии необходимо только предоставить номер транспортного средства.

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