Мининфраструктуры призывает граждан находить вражеские метки на Укрзализныце и обезвреживать

Как сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, российские захватчики и их "5 колонна" в Украине начали помечать объекты "Укрзализныци". Их метки выглядят так, как на фото.

По данным ведомства, силами дорожников и всех украинцев за последние двое суток удалось уничтожить множество вражеских меток на дорогах.

Министерство просит обращать внимание на объекты "Укрзализныци", где тоже фиксируют появление таких знаков.

Подобные отметки следует удалить и сообщать о них правоохранительным органам.

Для этого Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на объектах инфраструктуры.

Можно сфотографировать точки, и они попадут в единую базу на Google Maps: https://t.me/ukraine_avanger_bot.

Фото нужно делать через бот и добавлять геометку.

Через бот граждане могут передавать информацию о перемещении врагов, их техники и целеуказателях.