Мининфраструктуры удалось создать антироссийскую транспортную коалицию: там уже 14 стран

Ряд стран ЕС освободили украинских перевозчиков от уплаты пользования дорогами своих стран.

В Министерстве инфраструктуры заявляют о создании антироссийской транспортной коалиции. Речь идет, прежде всего, о тех странах, которые ввели безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину, сообщили в пресс-службе МИУ.

"Уже 14 европейских стран ввели безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину. В настоящее время это Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция", - говорится в сообщении.

Безразрешительный проезд предусматривает освобождение украинских перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности, необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки через указанные страны.

В МИУ сообщили, что со 2 по 13 марта было направлено 3 178 заявок на безразрешительный проезд за гуманитарной помощью в Республику Польша или транзитом через ее территорию.

Антироссийская транспортная коалиция / Инфографика 24 канала

Кроме того, Министерство инфраструктуры Украины способствует упрощенному выезду/въезду водителей грузового транспорта, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины и гуманитарной помощи. Это касается как перевозчиков, имеющих лицензию на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок с использованием электронного кабинета перевозчика системы "ШЛЯХ", так и водителей любых других субъектов, осуществляющих грузовые перевозки.

С начала полномасштабной фазы войны 3809 водителей уже пересекли государственную границу и вернулись с грузом для нужд ВСУ и гуманитарным грузом.