Массовое "минирование" в Харькове: осмотрели "Эпицентры" и несколько отделений "Новой почты"
Полиции Харькова 8 апреля сообщили о минировании сразу в нескольких объектах. В Сети пишут, что заминировали 6 зданий, среди которых – 3 отделения "Новой почты" и 2 строительных гипермаркета "Эпицентр". Однако впоследствии полиция назвала большее их количество
Источник:24 канал
Из всех помещений эвакуировали людей. Территорию осматривали взрывотехники и кинологи.
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Обыск на территории гипермаркета / Фото Нацполиции
Что именно заминировали
В телеграм-канале "Веха" сообщили, что проверку проводят в нескольких зданиях.
Где ищут взрывчатку
Отделение "Новой почты"
- №6 – Улица Академика Павлова;
- №40 – улица Тарасовская;
- №11 – проспект Гагарина.
"Эпицентры"
- На улице Героев Труда.
- На проспекте Гагарина.
Еще один строительный магазин
- "Будмен" – на улице Клочковской.
Служебная собака обыскивает почтовые отправления / Фото Нацполиции
Информация от правоохранителей
В комментарии 24 каналу полиция Харьковщины подтвердила, что осматривали несколько зданий. Также рассказали, что информация о заминировании поступила одним сообщением на электронную почту.
Впоследствии правоохранители также опубликовали информацию о том, что они обследовали 54 тысячи квадратных метров помещений и 16 тысяч – на прилегающей территории. Осмотр проводили в 4 торговых центрах и 5 почтовых отделениях, но их название не указывали. Ни одной взрывчатки там не нашли.
Кинолог работает в строительном супермаркете / Фото Нацполиции
Какое наказание возможно за "минирование"
Такое нарушение обычно классифицируют, как ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Если нарушителя найдут, ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.
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