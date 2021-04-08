Полиции Харькова 8 апреля сообщили о минировании сразу в нескольких объектах. В Сети пишут, что заминировали 6 зданий, среди которых – 3 отделения "Новой почты" и 2 строительных гипермаркета "Эпицентр". Однако впоследствии полиция назвала большее их количество

Из всех помещений эвакуировали людей. Территорию осматривали взрывотехники и кинологи.

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Обыск на территории гипермаркета / Фото Нацполиции

Что именно заминировали

В телеграм-канале "Веха" сообщили, что проверку проводят в нескольких зданиях.

Где ищут взрывчатку

Отделение "Новой почты"

№6 – Улица Академика Павлова;

№40 – улица Тарасовская;

№11 – проспект Гагарина.

"Эпицентры"

На улице Героев Труда.

На проспекте Гагарина.

Еще один строительный магазин

"Будмен" – на улице Клочковской.



Служебная собака обыскивает почтовые отправления / Фото Нацполиции

Информация от правоохранителей

В комментарии 24 каналу полиция Харьковщины подтвердила, что осматривали несколько зданий. Также рассказали, что информация о заминировании поступила одним сообщением на электронную почту.

Впоследствии правоохранители также опубликовали информацию о том, что они обследовали 54 тысячи квадратных метров помещений и 16 тысяч – на прилегающей территории. Осмотр проводили в 4 торговых центрах и 5 почтовых отделениях, но их название не указывали. Ни одной взрывчатки там не нашли.



Кинолог работает в строительном супермаркете / Фото Нацполиции

Какое наказание возможно за "минирование"

Такое нарушение обычно классифицируют, как ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Если нарушителя найдут, ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

Обратите внимание! В Харькове 5 и 6 апреля уже "минировали" 2 гипермаркета "Эпицентр". Во второй день оттуда эвакуировали 1 739 человек. Всего взрывотехникам с кинологами пришлось обследовать более 34 тысяч квадратных километров. Тогда там не нашли ни одной взрывчатки.