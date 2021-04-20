На почту Офиса Президента пришла анонимка о минировании всех школ в Мариуполе
Вечером 19 апреля на официальную почту Офиса Президента поступило сообщение о заминировании. Аноним предупредил о взрывчатке, которую якобы заложили во всех школах Мариуполя.
Источник:24 канал
Сразу же после получения письма Офис Президента обратился в полицию. Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе полиции Донбасса.
Недавно В Кривом Роге осудили мужчину, который "заминировал" дом родителей Зеленского
"Заминирование школ в Мариуполе"
В письме говорилось, что во всех школах Мариуполя заложена взрывчатка. Впрочем, после тщательной проверки оказалось, что угрозы никакой не было и взрывчатки нет.
Касаемо этого сообщения провели негласную проверку. Сообщение о якобы минировании зарегистрировали и рассмотрели. Полиция открыла дело по статье 258 о террористическом акте, продолжаются проверки.
Фейковые заминирования: последние случаи
- В Украине регулярно сообщают о заминировании. Впрочем, часто эти сообщения являются ложными.
- 8 апреля в полицию в Днепре позвонил мужчина, который сказал, что заложил бомбу в главном железнодорожном вокзале города. После проверки взрывоопасных предметов не обнаружили.
- Например, в Луцке из-за сумки с колбасой вызвали полицию, а в тот же день в Харькове сообщили о минировании 6 зданий.
- 25 марта во Львове задержали 32-летнего мужчину. Он сообщил полицейским о заминировании Главного железнодорожного вокзала.
- 22 марта электронным письмом аноним сообщил о минировании здания Полтавской ОГА.
- В тот же день информацию о "минировании" получили столичные правоохранители. Якобы кто-то подложил самодельную взрывчатку возле админздания на улице Грушевского.
Поделиться новостью