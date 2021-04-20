Вечером 19 апреля на официальную почту Офиса Президента поступило сообщение о заминировании. Аноним предупредил о взрывчатке, которую якобы заложили во всех школах Мариуполя.

Сразу же после получения письма Офис Президента обратился в полицию. Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе полиции Донбасса.

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"Заминирование школ в Мариуполе"

В письме говорилось, что во всех школах Мариуполя заложена взрывчатка. Впрочем, после тщательной проверки оказалось, что угрозы никакой не было и взрывчатки нет.

Касаемо этого сообщения провели негласную проверку. Сообщение о якобы минировании зарегистрировали и рассмотрели. Полиция открыла дело по статье 258 о террористическом акте, продолжаются проверки.

Отметим 25 марта Владимир Зеленский подписал закон о заведомо ложной информации о минировании. Документ ввел уголовную ответственность за такие поступки: лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

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