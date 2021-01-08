"Было много размышлений": министр образования США Девос подала в отставку из-за штурма Капитолия
Министр образования США Бетси Девос подала в отставку. Причиной такого решения стали беспорядки в Вашингтоне в среду, 6 января.
Девос стала вторым министром США, подавшей в отставку на фоне последних событий. Об этом сообщает CNN.
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Было много размышлений и дискуссий. Очевидно, это было правильное решение,
– сообщили в администрации.
В отставку 7 января также подала Министр транспорта Элейн Чао. Она заявила, что события в Капитолии чрезвычайно взволновали ее.
Кто еще подал в отставку
- Заместитель советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттингер;
- специальный посланник США в Северной Ирландии Мик Малвани.
Беспорядки в Вашингтоне: что известно
- 6 января в здании Капитолия собрался конгресс США. Там должны были официально объявить о победе Джо Байдена на выборах президента США.
- Однако сторонники Трампа штурмовали здание.
- Известно о по меньшей мере 4 погибших в результате беспорядков.
- Байден назвал мятежников "внутренними террористами",
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