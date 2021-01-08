Министр образования США Бетси Девос подала в отставку. Причиной такого решения стали беспорядки в Вашингтоне в среду, 6 января.

Девос стала вторым министром США, подавшей в отставку на фоне последних событий. Об этом сообщает CNN.

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Было много размышлений и дискуссий. Очевидно, это было правильное решение,

– сообщили в администрации.

В отставку 7 января также подала Министр транспорта Элейн Чао. Она заявила, что события в Капитолии чрезвычайно взволновали ее.

Кто еще подал в отставку

Заместитель советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттингер;

специальный посланник США в Северной Ирландии Мик Малвани.

Беспорядки в Вашингтоне: что известно