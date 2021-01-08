Міністерка освіти США Бетсі Девос подала у відставку. Причиною такого рішення стали заворушення у Вашингтоні у середу, 6 січня.

Девос стала другою міністеркою США, яка подала у відставку на тлі останніх подій. Про це повідомляє CNN.

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Було багато роздумів і дискусій. Вочевидь, це було правильне рішення,

– повідомили в адміністрації.

У відставку 7 січня також подала міністерка транспорту Елейн Чао. Вона заявила, що події у Капітолію надзвичайно схвилювали її.

Хто ще подав у відставку

Заступник радника прихильники чинного президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Метт Поттінгер;

спеціальний посланник США в Північній Ірландії Мік Малвані.

Заворушення у Вашингтоні: що відомо