"Було багато роздумів": міністерка освіти США Девос подала у відставку через штурм Капітолію
Міністерка освіти США Бетсі Девос подала у відставку. Причиною такого рішення стали заворушення у Вашингтоні у середу, 6 січня.
Девос стала другою міністеркою США, яка подала у відставку на тлі останніх подій. Про це повідомляє CNN.
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Було багато роздумів і дискусій. Вочевидь, це було правильне рішення,
– повідомили в адміністрації.
У відставку 7 січня також подала міністерка транспорту Елейн Чао. Вона заявила, що події у Капітолію надзвичайно схвилювали її.
Хто ще подав у відставку
- Заступник радника прихильники чинного президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Метт Поттінгер;
- спеціальний посланник США в Північній Ірландії Мік Малвані.
Заворушення у Вашингтоні: що відомо
- 6 січня у будівлі Капітолію зібрався Конгрес США. Там мали офіційно оголосити про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- Однак прихильники Трампа штурмували будівлю.
- Відомо про щонайменше 4 загиблих внаслідок заворушення.
- Байден назвав бунтівників "внутрішніми терористами",
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