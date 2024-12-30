Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя министра юстиции Николая Кучерявенко в эфире телемарафона.

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Когда восстановят работу реестров

Николай Кучерявенко сообщил, что министерство работает над восстановлением реестров.

Работа в режиме 24/7 продолжается, и мы очень надеемся и готовимся к тому, что в ближайшее время состоится открытие других реестров,

– сказал он.

Стоит отметить, что 30 декабря стало известно, что Министерство юстиции уже возобновило работу трех ключевых нотариальных реестров. В частности заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

В Минюсте отметили, что нотариусы уже могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков.

К слову, ранее в Министерстве заявляли, что во время кибератаки россияне не достигли своей цели, а никакой информации в результате атаки потеряно не было. Также отмечалось, что восстанавливать работу будут в определенной последовательности.