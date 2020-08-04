Должностному лицу Министерства ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц объявили о подозрении. Он вместе с сообщником требовал взятку от участника ООС.

Об этом информирует Департамент стратегических расследований Нацполиции. Там добавляют: чиновник из министерства за взятку обещал посодействовать ветерану ООС в получении льгот.

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Чиновник Минветеранов с сообщником требовали 360 тысяч гривен от участника ООС – им сообщили о подозрениях,

– говорится в сообщении полиции.

Подробнее о преступлении:

Взятку у ветерана ООС требовал работник отдела Минветеранов в Луганской области.

Так, уполномоченный защищать права участников АТО / ООС, совместно с посредником требовал деньги за содействие в оформлении социальных льгот.

Злоумышленники требовали от бывшего военнослужащего 4,5 тысячи долларов США за получение разовой выплаты за боевые ранения.

Еще половину суммы – 240 тысяч гривен – потерпевший должен был отдать после получения соцпомощи.