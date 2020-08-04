Посадовцю Міністерства ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб оголосили про підозру. Він разом зі спільником вимагав хабар від учасника ООС.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Там додають: посадовець із міністерства за хабар обіцяв посприяти ветерану ООС в отриманні пільг.

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Посадовець Мінветеранів зі спільником вимагали 360 тисяч гривень від учасника ООС – їм повідомили про підозри,

– мовиться у повідомленні поліції.

Детальніше про злочин:

Хабар у ветерана ООС вимагав працівник відділу Мінветеранів у Луганській області.

Так, уповноважений захищати права учасників АТО / ООС, спільно з посередником вимагали гроші за сприяння в оформленні соціальних пільг.



Зловмисники вимагали від колишнього військовослужбовця 4,5 тисячі доларів США за отримання разової виплати за бойові поранення.

Ще половину суми – 240 тисяч гривень – потерпілий мав віддати після отримання соцдопомоги.