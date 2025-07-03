Украина ищет способы не просто сохранить, но и укрепить эти связи. На помощь пришло правительство с идеей создать отдельное министерство, призванное сшивать страну. Так, в начале декабря 2024 года образовали Министерство национального единства, которое должно было стать институциональным ответом на вызовы раскола, поляризации, дезориентации и социального истощения. Что из этого получилось – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

К теме Чернышов ответил, ликвидируют ли Министерство единства на фоне суда над ним

Уже в январе 2025 года при новом министерстве создали Агентство национального единства. Сделали это с прицелом на то, что агентство откроет департаменты в ключевых странах пребывания украинцев, прежде всего в Германии, Польше и Чехии, а в столицах этих стран будут созданы "Хабы единства" (Unity Hub).

В теории все просто – новосозданные институты работают над возвращением украинцев, последние постепенно возвращаются домой. Однако на практике все оказалось гораздо труднее.

Политической инициативы мало

Количество украинцев, которые эмигрировали за границу, растет. Так, в соответствии с информацией Национального банка Украины, оно достигает 7 миллионов человек. Учитывая эти демографические сигналы, ожидания от Министерства национального единства были высокими.

Но политика государства по возвращению людей не заработала. С начала 2025 года за границу выехали почти 100 тысяч украинцев. Что же пошло не так?

Политически работа профильного ведомства и его руководителя выглядела хорошо. Министр национального единства Алексей Чернышов образцово взаимодействовал с парламентом. Так, на первом после его назначения министром часе вопросов к правительству он пообещал представить предложения с конкретными шагами работы Миннацъединения.

Сдержав обещание, уже через несколько недель на заседании профильного комитета Чернышов демонстрировал слайды и говорил о видении работы министерства, анонсировал ряд активностей: разработку законопроекта "О национальном единстве", введение института двойного гражданства и запуск цифровой платформы Unity App, которая должна была бы стать инструментом гражданского диалога.

Казалось бы, есть движение, есть ответственность. Но чего-то не хватает.

Нет результата

Показательно, что даже образцовое сотрудничество с парламентом не всегда дает результат. Вероятно, потому что поддержанная инициатива без четкого механизма реализации так и останется нормой на бумаге.

Какие результаты работы первого полугодия мы видим? Законопроект до сих пор не подан в сессионный зал, Unity App – пока только идея в презентации. Инициативы теряются среди административных процедур, а голоса местных общин не находят отклика в реальных программах.

Правда, принят законопроект о множественном гражданстве. Хотя инициирован он не профильным министерством, а президентом.

Итак, ни один из шагов не превратился в реальное изменение. Стратегия осталась в пределах презентации – без публичной дискуссии, привлечения общин и реальных инструментов реализации. Законопроект – только в планах. Unity App – только обещание.

А общество тем временем не становится более объединенным. Громады на востоке и юге, где должны были бы работать институциональные механизмы реинтеграции, продолжают жить в состоянии недоверия к центру. Внутренне перемещенные лица до сих пор не интегрированы. Политика памяти, культурного восстановления, регионального сотрудничества – разорвана между ведомствами или вообще не осуществляется.

Что надо осознать о национальном единстве

Здесь следует признать неприятную правду: национальное единство – это не то, что можно поручить одному министерству. В то же время следует понимать, что вопрос не только в Чернышеве. Хотя именно ему недавно НАБУ вручило подозрение в рамках открытого уголовного производства. Любое другое назначение на должность министра Миннацъединения имело бы такой же эффект.

Это не отрасль, это не направление, это не приложение на смартфоне. Это сквозной принцип, который должен быть вплетен во все государственные политики. Когда государство создает отдельную институцию с громким названием о "национальном единстве", оно как бы делегирует ответственность на кого-то одного. Министерство, которого не существовало до 2024 года, стало своеобразной "зоной отчуждения" для гуманитарной ответственности.

Но, к сожалению, реальность такова, что можно побывать на заседании парламентского комитета. Можно презентовать стратегию. Можно даже пообещать патриотическое мобильное приложение и создать хабы. Но это все не гарантирует, что сшивание страны происходит на самом деле.

Сегодня Украина имеет слишком много вызовов, чтобы позволить себе имитационные структуры. И чем раньше мы это осознаем, тем больше вероятность, что национальное единство будет не только темой очередной презентации, а сквозной государственной политикой.