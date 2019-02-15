Министерство юстиции США официально возглавил Уильям Барр

Председатель Верховного суда США Джон Робертс в четверг принял присягу Уильяма Барра в качестве нового министра юстиции и генерального прокурора страны.

Об этом сообщило издание Vanity Fair.

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Церемония прошла в закрытом режиме в Овальном кабинете Белого дома в присутствии президента Дональда Трампа, родственников Барра, а также ряда членов администрации.

Перед этим Сенат Конгресса США большинством голосов утвердил кандидатуру Барра. Трамп объявил, что выдвигает его на пост генерального прокурора, в начале декабря. По словам президента, 68-летний Барр, возглавлявший министерство юстиции еще при Джордже Буше – старшем, "пользуется уважением как среди республиканцев, так и среди демократов".

Уильям Барр во время слушаний в юридическом комитете Сената по его кандидатуре уверенно отвечал на вопросы законодателей, значительная часть которых касалась расследования спецпрокуроры Робертом Мюллером предполагаемых связей между предвыборной кампанией Трампа и властями РФ.

Он сказал, в частности, что доклад Мюллера по итогам рассмотрения будет носить конфиденциальный характер, он может и не быть разглашен. Барр заверил законодателей, что сделает все возможное, чтобы широкая общественность и конгрессмены получили как можно больше информации о расследовании после его завершения.

В ноябре прошлого года Трамп отправил в отставку с поста генпрокурора Джеффа Сешнс. Главная причина резкого недовольства главой Минюста США со стороны президента заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств возможного вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году. После отставки Сешнс обязанности генпрокурора США выполнял Мэтью Уитэкер.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.