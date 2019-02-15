Міністерство юстиції США офіційно очолив Вільям Барр

Голова Верховного суду США Джон Робертс у четвер прийняв присягу Вільяма Барра у ролі нового міністра юстиції і генерального прокурора країни.

Про це повідомило видання Vanity Fair.

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Церемонія пройшла в закритому режимі в Овальному кабінеті Білого дому у присутності президента Дональда Трампа, родичів Барра, а також низки членів адміністрації.

Перед цим Сенат Конгресу США більшістю голосів затвердив кандидатуру Барра. Трамп оголосив, що висуває його на пост генерального прокурора, на початку грудня. За словами президента, 68-річний Барр, який очолював міністерство юстиції ще за Джорджа Буша – старшого, "користується повагою як серед республіканців, так і серед демократів".

Вільям Барр під час слухань в юридичному комітеті Сенату щодо його кандидатури впевнено відповідав на питання законодавців, значна частина яких стосувалася розслідування спецпрокурори Робертом Мюллером передбачуваних зв'язків між передвиборчою кампанією Трампа і владою РФ.

Він сказав, зокрема, що доповідь Мюллера за підсумками розгляду буде носити конфіденційний характер, вона може і не бути розголошеною. Барр запевнив законодавців, що зробить все можливе, щоб широка громадськість і конгресмени отримали якомога більше інформації про розслідування після його завершення.

У листопаді минулого року Трамп відправив у відставку з поста генпрокурора Джеффа Сешнса. Головна причина різкого невдоволення главою Мін'юсту США з боку президента полягала в тому, що саме Сешнс прийняв рішення про проведення незалежного розслідування обставин можливого втручання Росії в хід президентських виборів в США в 2016 році. Після відставки Сешнса обов'язки генпрокурора США виконував Метью Уїтекер.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.