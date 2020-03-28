Министерство культуры может возглавить Светлана Долеско, – СМИ
Новым министром культуры Украины может стать Светлана Долеско. Сейчас она возглавляет Центр украинской культуры и искусства.
О вероятном назначении Долеско сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.
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Кто такая Светлана Долеско
Светлана Долеско – руководитель центра украинской культуры и искусства, который она сама же и основала еще в 2005 году.
Как об этом сообщает сам Центр украинской культуры, его деятельность направлена на возрождение древних украинских обычаев и обрядов, а также восстановления и сохранения техники и культуры вышивания, ткачества, росписи и других видов декоративно-прикладного искусства.
Кроме увлечения украинскими культурой и искусством, Светлана Долеско впечатляет и своим отношением к украинскому языку. Вот, например, ее цитата:
"Какой же у вас красивый язык", – эту фразу слышу почти каждый день, и каждый раз она меня удивляет. У меня красивый не только язык, но и уши, руки и все остальные части речи.
Вероятная министр культуры Светлана Долеско / фото из ее фейсбука
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