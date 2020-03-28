17:48
28 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Министерство культуры может возглавить Светлана Долеско, – СМИ

      - Читати новину українською
      Светлана Долеско может стать новым министром культуры / Фото из Facebook

      Новым министром культуры Украины может стать Светлана Долеско. Сейчас она возглавляет Центр украинской культуры и искусства.

      О вероятном назначении Долеско сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

      К слову Кто станет новым министром энергетики: СМИ назвали кандидатов

      Кто такая Светлана Долеско

      Светлана Долеско – руководитель центра украинской культуры и искусства, который она сама же и основала еще в 2005 году.

      Как об этом сообщает сам Центр украинской культуры, его деятельность направлена на возрождение древних украинских обычаев и обрядов, а также восстановления и сохранения техники и культуры вышивания, ткачества, росписи и других видов декоративно-прикладного искусства.

      Кроме увлечения украинскими культурой и искусством, Светлана Долеско впечатляет и своим отношением к украинскому языку. Вот, например, ее цитата:

      "Какой же у вас красивый язык", – эту фразу слышу почти каждый день, и каждый раз она меня удивляет. У меня красивый не только язык, но и уши, руки и все остальные части речи.


      Вероятная министр культуры Светлана Долеско / фото из ее фейсбука

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости культуры Кабинет Министров Украины Министерство культуры Украины
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 12:31 На границе с Польшей исчезли очереди
      Новини України 5676
      сегодня , 13:33 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
      Лікування 17577
      сегодня , 15:27 Зеленский утвердил новые полномочия главнокомандующего ВСУ: что они предусматривают
      Новини України 4421
      сегодня , 13:02 Зеленский назначил командующим ВСУ Руслана Хомчака, а руководителем ООС – Наева
      Новини України 4151
      сегодня , 11:26 Въезд в Киев могут запретить до 24 апреля, вводят температурный скрининг
      Новини України 20946
      сегодня , 12:25 В Украине действует новая схема обмана: как не попасться на крючок мошенников
      Новини України 5716
      сегодня , 17:36 Коронавирус Covid-2019: последние новости
      Медицина 192813
      сегодня , 12:34 У нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус
      Новини України 11936
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:00 Простые правила жизни на карантине
      Ярослава Гресь
      сегодня , 13:04 Влияние карантина на экономику и помощь от МВФ, - итоги программы "Голобородько"
      Антон Голобородько
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук