Министерство культуры может возглавить Светлана Долеско, – СМИ

Новым министром культуры Украины может стать Светлана Долеско. Сейчас она возглавляет Центр украинской культуры и искусства.

О вероятном назначении Долеско сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

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Кто такая Светлана Долеско

Светлана Долеско – руководитель центра украинской культуры и искусства, который она сама же и основала еще в 2005 году.

Как об этом сообщает сам Центр украинской культуры, его деятельность направлена на возрождение древних украинских обычаев и обрядов, а также восстановления и сохранения техники и культуры вышивания, ткачества, росписи и других видов декоративно-прикладного искусства.

Кроме увлечения украинскими культурой и искусством, Светлана Долеско впечатляет и своим отношением к украинскому языку. Вот, например, ее цитата:

"Какой же у вас красивый язык", – эту фразу слышу почти каждый день, и каждый раз она меня удивляет. У меня красивый не только язык, но и уши, руки и все остальные части речи.



Вероятная министр культуры Светлана Долеско / фото из ее фейсбука